Via Marignano chiusa al traffico per oltre un mese al clou i lavori per la messa in sicurezza della frana

Sono entrati nel vivo i lavori di messa in sicurezza della frana di via Marignano, un intervento strategico finanziato con fondi Pnrr per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro. L'opera rientra nel piano di ricostruzione disposto dall'ordinanza (2023) del commissario straordinario per le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

