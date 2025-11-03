Via Fiume tenta il furto su un' auto in sosta ma viene bloccato all' interno
Firenze, 3 novembre – Tenta il furto su un'auto parcheggiata ma viene bloccato sul fatto. Secondo quanto ricostruito, nella notte del 2 novembre, la polizia di stato è intervenuta in via Fiume per la segnalazione di un furto in atto. A dare l’allarme, il personale militare in servizio presso la stazione Santa Maria Novella allertato a sua volta da un passante che riferiva di aver visto un uomo tentare di forzare alcune autovetture in sosta su quella via. Immediato l’intervento dei militari e degli operatori di polizia che, giunti sul posto, hanno sorpreso l’uomo con mezzo busto all’interno dell’abitacolo di uno dei veicoli in sosta, intento a rovistare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
