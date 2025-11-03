Via delle Carceri lavori di somma urgenza

Messinatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere del Quarto quartiere Renato Coletta segnala: "Dopo aver sollecitato l'amministrazione comunale alla riparazione e realizzazione di un nuovo condotto delle acque bianche nelle vie Delle Carceri e Leopoldo Nicotra, nonostante i tempi pubblici della burocrazia, su input del sindaco e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

via carceri lavori sommaVia delle Carceri, iniziati i lavori di riparazione - Per la seconda volta in sei mesi si era creata una voragine nell'asfalto The post Via delle Carceri, iniziati i lavori di riparazione appeared first on Tempostretto. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Via Carceri Lavori Somma