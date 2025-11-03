Via Balicco progetto sospeso | Il posto scelto è sbagliato e inidoneo
Francamente fatico a capire il comunicato stampa del Comune di Lecco sul pronunciamento del TAR della Lombardia riguardo la questione dell'Hub e la volontà di espropriare l'area verde di via Balicco. Adesso il TAR ha emesso un verdetto chiaro e inequivocabile: ha accolto la domanda cautelare, la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Decoro Urbano: diamo tutti una mano" è il titolo del nuovo progetto del FAI rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. Il percorso proposto ha l'obiettivo di fornire attività didattiche declinabili nell'ambito dell'educazione civica, invitando gli studenti a porre l'att Vai su Facebook