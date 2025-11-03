Via Balicco progetto sospeso | Il posto scelto è sbagliato e inidoneo

Leccotoday.it | 3 nov 2025

Francamente fatico a capire il comunicato stampa del Comune di Lecco sul pronunciamento del TAR della Lombardia riguardo la questione dell'Hub e la volontà di espropriare l'area verde di via Balicco. Adesso il TAR ha emesso un verdetto chiaro e inequivocabile: ha accolto la domanda cautelare, la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

