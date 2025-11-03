Via ai lavori in piazza Battaglini I commercianti si ’arrendono’

A San Mauro Pascoli si chiude la tormentata vicenda riguardante la riqualificazione delle piazze Mazzini e Battaglini, in pieno centro storico, e sulla programmata chiusura delle auto. Da oggi in poi i commercianti del comitato 'La piazza per tutti' hanno deciso di chiudere le contestazioni e osservazioni presentate mai andate a buon fine. "Riassumendo tutte le osservazioni fatte contrarie alla chiusura della porta principale del centro storico, lasciando aperta la porta secondaria di via Tosi verso via Pascoli, non considerando un eventuale parcheggio su via XX settembre e via Matteotti a senso unico, eliminando così i due punti critici di sosta nel corso principale.

