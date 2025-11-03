Verso Parma-Milan emergenza per Cuesta | tre nuove assenze in vista dei rossoneri Ecco chi non ci sarà

Il Parma arriva alla sfida col Milan dopo la sconfitta per 3-1 col Bologna e con diverse assenze pesanti. Ordoñez è squalificato, mentre Estevez e Circati restano in dubbio. Cuesta cerca risposte e compattezza per fermare i rossoneri al Tardini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Parma-Milan, emergenza per Cuesta: tre nuove assenze in vista dei rossoneri. Ecco chi non ci sarà

