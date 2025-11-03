Verso Napoli – Eintracht Conte ha già scelto | la decisione su Lobotka e Spinazzola
Cresce l’attesa in casa Napoli per la prossima partita di UEFA Champions League che si preannuncia già potenzialmente decisiva per il cammino europeo dei campioni d’Italia in carica. L’obiettivo, infatti, è quello di lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta di Eindhoven, per rilanciarsi in chiave qualificazione, non scontata considerati i tre punti, appena, conquistati nelle prime tre giornate della League Phase. Ospite allo stadio Diego Armando Maradona sarà l’ Eintracht Francoforte, avversaria dei partenopei già nel 2023. Ma chi scenderà in campo nella sfida contro i tedeschi? Non mancano i dubbi di formazione per la compagine napoletana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
