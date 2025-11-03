Verso Napoli – Eintracht Conte ha già scelto | la decisione su Lobotka e Spinazzola

Spazionapoli.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce l’attesa in casa Napoli per la prossima partita di UEFA Champions League che si preannuncia già potenzialmente decisiva per il cammino europeo dei campioni d’Italia in carica. L’obiettivo, infatti, è quello di lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta di Eindhoven, per rilanciarsi in chiave qualificazione, non scontata considerati i tre punti, appena, conquistati nelle prime tre giornate della League Phase. Ospite allo stadio Diego Armando Maradona sarà l’ Eintracht Francoforte, avversaria dei partenopei già nel 2023. Ma chi scenderà in campo nella sfida contro i tedeschi? Non mancano i dubbi di formazione per la compagine napoletana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

verso napoli 8211 eintracht conte ha gi224 scelto la decisione su lobotka e spinazzola

© Spazionapoli.it - Verso Napoli – Eintracht, Conte ha già scelto: la decisione su Lobotka e Spinazzola

Approfondisci con queste news

Napoli-Eintracht Francoforte probabili formazioni: riecco Lobotka, Hojlund guida l'attacco - Al netto di quello che di buono puro c'è della partita contro il Como. Riporta ilmattino.it

Napoli-Eintracht, i tedeschi chiedono il campo neutro ma la Uefa dice no: “Si gioca al Maradona” - A poco meno di un mese (4 novembre), la partita tra Napoli ed Eintracht Francoforte fa già parlare di sé. Si legge su fanpage.it

Probabili formazioni Napoli Eintracht F. - Scopri i giocatori diffidati, squalificati, infortunati, indisponibili e in panchina per la ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Napoli 8211 Eintracht