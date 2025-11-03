Verso Milan-Lazio da oggi si apre la seconda fase per i biglietti | c’è una novità
Milan-Lazio, parte oggi la seconda fase di vendita dei biglietti per il match della 13a giornata in programma a San Siro a fine novembre tra i rossoneri di Allegri e i biancocelesti di Sarri: ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Cosa distingue davvero Milan e Roma nel loro cammino verso la rinascita? Nevio Scala, ex allenatore e protagonista del calcio italiano, racconta due mondi diversi uniti dalla stessa ambizione: tornare grandi. Scopri la sua intervista esclusiva su Radio FM1 - facebook.com Vai su Facebook
Verso #Milan #Fiorentina : le ultime da Milanello, al termine della conferenza stampa di Massimiliano #Allegri , alla vigilia della sfida tra i rossoneri e i viola dell’ex Stefano Pioli? @fraletizia #Sportitalia - X Vai su X
Milan Femminile-Lazio 4-2: le rossonere trionfano - La gara tra le formazioni di Milan Femminile e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti televisivi di tutte le partite della Serie A Women. msn.com scrive
Primavera, Lazio-Milan (1-1): triplice fischio, rossoneri spreconi - 1, con i rossoneri di Renna che non sono riusciti ad arrivare ai tre punti nonostante le tante occasioni avute. Da milannews.it
DIRETTA | Lazio Primavera - Milan 1-1: annullato un gol a Tartaglia - Primavera 1 | 10ª giornata Domenica 2 novembre 2025, ore 11:00 Stadio Mirko Fersini, Formello (RM) LAZIO (3- Come scrive lalaziosiamonoi.it