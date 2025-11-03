Verso Milan-Lazio da oggi si apre la seconda fase per i biglietti | c’è una novità

Pianetamilan.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Lazio, parte oggi la seconda fase di vendita dei biglietti per il match della 13a giornata in programma a San Siro a fine novembre tra i rossoneri di Allegri e i biancocelesti di Sarri: ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

verso milan lazio da oggi si apre la seconda fase per i biglietti c'è una novità

© Pianetamilan.it - Verso Milan-Lazio, da oggi si apre la seconda fase per i biglietti: c’è una novità

