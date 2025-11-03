Verso le Olimpiadi invernali A Livigno bacino quasi ultimato
LIVIGNO (Sondrio) A 97 giorni dall’avvio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, che non si verifichino criticità di sorta in grado di rallentare ciò che ancora deve essere ultimato è più che fondamentale. Non si può dunque che salutare con favore la comunicazione del Mit, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo cui procedono come da cronoprogramma i lavori per il nuovo bacino idrico di Livigno che fornirà l’acqua necessaria all’innevamento delle piste - cinque diversi campi gara che confluiscono in un’unica area di arrivo - dove si terranno le gare olimpiche e paralimpiche di snowboard e freestyle ai Giochi invernali a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
