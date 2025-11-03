Verso le Olimpiadi invernali A Livigno bacino quasi ultimato

Ilgiorno.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LIVIGNO (Sondrio) A 97 giorni dall’avvio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, che non si verifichino criticità di sorta in grado di rallentare ciò che ancora deve essere ultimato è più che fondamentale. Non si può dunque che salutare con favore la comunicazione del Mit, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo cui procedono come da cronoprogramma i lavori per il nuovo bacino idrico di Livigno che fornirà l’acqua necessaria all’innevamento delle piste - cinque diversi campi gara che confluiscono in un’unica area di arrivo - dove si terranno le gare olimpiche e paralimpiche di snowboard e freestyle ai Giochi invernali a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

verso le olimpiadi invernali a livigno bacino quasi ultimato

© Ilgiorno.it - Verso le Olimpiadi invernali . A Livigno bacino quasi ultimato

Contenuti che potrebbero interessarti

verso olimpiadi invernali livignoLe Olimpiadi di Milano Cortina Bormio Livigno Tesero Predazzo Anterselva Verona - Mancano 100 giorni alle Olimpiadi più diffuse di sempre, che si chiamano come due posti ma che ne riguarderanno molti di più ... Scrive ilpost.it

verso olimpiadi invernali livignoOlimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi - Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi ... tg24.sky.it scrive

verso olimpiadi invernali livignoMilano-Cortina 2026, 100 giorni alle Olimpiadi: l'ultimo sprint sui cantieri e la nascita di "Casa Italia" - Mentre parte l’ultimo sprint verso i Giochi, si completano le infrastrutture e nasce una nuova “Casa Italia” alla Triennale. Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Olimpiadi Invernali Livigno