Verratti torna in Italia | la big spiazza tutti che affare!

Il calciomercato estivo ha visto la Serie A dare il benvenuto a due campioni dal calibro di Kevin De Bruyne e Luka Modric, e potrebbe non finire qui. Potrebbe non essere finita qui: da segnalare, difatti, la nuova possibilità presentata a diverse squadre italiane: Marco Verratti è stato proposto a diversi club di Serie A, tra cui la Juventus di Luciano Spalletti. Juventus, idea Verratti per il centrocampo. Come riportato dal giornalista Mirko Di Natale sul suo profilo social X, Marco Verratti è stato proposto alla Juventus e ad altri club italiani: per ora nessun contatto concreto tra le parti. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Verratti torna in Italia: la big spiazza tutti, che affare!

Marco Verratti è stato proposto tramite intermediari e rappresentanti alla Juventus e ad altri club italiani. Il giocatore vuole tornare in Italia e sta cercando una destinazione nel suo paese d'origine. La dirigenza della Juve non ha bocciato l'approccio, ma deve c - facebook.com Vai su Facebook

