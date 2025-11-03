Verona Inter vittoria in extremis che vale doppio per i nerazzurri Il punto sulla lotta Scudetto
Inter News 24 Verona Inter, successo di carattere contro l’Hellas: Chivu si gode i tre punti nonostante le difficoltà e rimane ad un punto dal primo posto. Il successo ottenuto dai nerazzurri al Bentegodi contro il Verona rappresenta molto più di una semplice vittoria. La squadra di Cristian Chivu, allenatore rumeno alla sua prima stagione sulla panchina dell’Inter, ha raccolto tre punti fondamentali per restare agganciata alla vetta della Serie A, riducendo a un solo punto il distacco dal Napoli di Antonio Conte. Come evidenziato da Repubblica, si tratta di un risultato pesante anche per il contesto in cui è maturato. 🔗 Leggi su Internews24.com
