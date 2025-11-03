Verona Inter prestazione da dimenticare quella dei nerazzurri secondo Il Giornale L’analisi del quotidiano

Inter News 24 Verona Inter, tre punti preziosi ma poca brillantezza: il quotidiano sottolinea limiti e difficoltà dei nerazzurri. La vittoria dell’ Inter al Bentegodi contro il Verona non ha convinto tutti. Se da una parte i tre punti hanno permesso alla squadra di Cristian Chivu di restare in piena corsa per lo scudetto, dall’altra alcune testate hanno evidenziato una prestazione poco brillante. Tra queste, Il Giornale, che ha offerto una lettura particolarmente critica della gara, giudicando i nerazzurri opachi e poco incisivi nonostante il successo. Il quotidiano sottolinea come, senza il risultato finale, della prestazione nerazzurra resterebbe ben poco da salvare. 🔗 Leggi su Internews24.com

