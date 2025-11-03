Verona Inter le pagelle di Tuttosport | Chivu e i suoi vincono ma senza brillare

Inter News 24 Inter, valutazioni altalenanti dopo il successo del Bentegodi: Zielinski e Calhanoglu i migliori tra i nerazzurri. Il successo ottenuto dalla squadra nerazzurra al Bentegodi contro il Verona non è bastato a nascondere le difficoltà emerse durante il match. Le pagelle pubblicate da Tuttosport raccontano una prestazione altalenante per gli uomini di Cristian Chivu, capaci di conquistare i tre punti ma con diversi giocatori al di sotto dei propri standard abituali. Tra i pali, Yann Sommer ha ottenuto un 5,5: il portiere svizzero, solitamente garanzia di sicurezza, avrebbe potuto fare di più in occasione del gol dell’Hellas firmato da Giovane. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Verona Inter, le pagelle di Tuttosport: Chivu e i suoi vincono, ma senza brillare

News recenti che potrebbero piacerti

Verona-Inter. Per il Corsport sì, per la Gazzetta no. Il Corsport: «Non c’è nessuno fra Giovane e la porta, Sucic è lontanissimo (arriva molto dopo più vicino al pallone, non fatevi ingannare)» - facebook.com Vai su Facebook

Verona-Inter, Bisseck doveva essere espulso? Il fermoimmagine che alimenta la rabbia - X Vai su X

Ts – Verona-Inter, pagelle: Bonny non pervenuto, Calha il più lucido. Chivu un signore… - Per il quotidiano la prestazione dell'attaccante francese è da 5: " Non pervenuto. Lo riporta msn.com

Verona-Inter 1-2, le pagelle: Zielinski (6,5) si sblocca, Belghali e Giovane (7) spaventano Chivu, il cross di Barella (7) vale oro - L'Inter riesce a strappare tre punti a Verona in extremis, grazie allo sfortunato autogol di Frese. Come scrive ilmessaggero.it

Pagelle Verona Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida della decima giornata di Serie A - Pagelle Verona Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida della decima giornata di Serie A andato in scena al Bentegodi e terminato 1- Secondo calcionews24.com