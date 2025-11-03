Inter News 24 Verona Inter, dalla Gazzetta dello Sport i numeri di un primato inedito: quattro autogol a favore nel 2025, non accadeva da molto tempo. L’autogol di Martin Frese in Verona-Inter ha regalato tre punti fondamentali alla formazione di Cristian Chivu, ma anche un piccolo primato statistico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la deviazione decisiva del difensore danese, arrivata al minuto 92 e 59 secondi, rappresenta l’autogol più tardivo di cui i nerazzurri abbiano mai beneficiato nella storia della Serie A. Un episodio che si inserisce in un trend favorevole alla squadra milanese, capace di capitalizzare al massimo anche le situazioni più imprevedibili. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Verona Inter, l’autogol di Frese rappresenta un record per i nerazzurri. Il primato statistico