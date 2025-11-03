Verona Inter l’autogol di Frese rappresenta un record per i nerazzurri Il primato statistico

Internews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Verona Inter, dalla Gazzetta dello Sport i numeri di un primato inedito: quattro autogol a favore nel 2025, non accadeva da molto tempo. L’autogol di Martin Frese in Verona-Inter ha regalato tre punti fondamentali alla formazione di Cristian Chivu, ma anche un piccolo primato statistico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la deviazione decisiva del difensore danese, arrivata al minuto 92 e 59 secondi, rappresenta l’autogol più tardivo di cui i nerazzurri abbiano mai beneficiato nella storia della Serie A. Un episodio che si inserisce in un trend favorevole alla squadra milanese, capace di capitalizzare al massimo anche le situazioni più imprevedibili. 🔗 Leggi su Internews24.com

verona inter l8217autogol di frese rappresenta un record per i nerazzurri il primato statistico

© Internews24.com - Verona Inter, l’autogol di Frese rappresenta un record per i nerazzurri. Il primato statistico

Approfondisci con queste news

Verona-Inter 1-2, gol e highlights. Decide l'autogol di Frese al 94' - Seconda vittoria di fila per la squadra di Chivu, che passa al Bentegodi all'ultimo respiro e si porta a - Scrive sport.sky.it

verona inter l8217autogol freseVerona-Inter 1-2, stagisti di Sky Sport esultano per il gol di Frese: “licenziati” dopo la reazione virale - È questo ciò che è accaduto nella redazione di Sky Sport al termine di Verona- Da msn.com

verona inter l8217autogol freseL'Inter soffre ma passa a Verona, decide l'autogol di Frese al 94' - Un'autorete in pieno recupero permette all'Inter di portare via tre punti dal Bentegodi: la sfortunata deviazione di Frese, su cross di Barella, regala il secondo posto momentaneo ai nerazzur ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Verona Inter L8217autogol Frese