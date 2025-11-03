Verona Inter l’aspetto migliore di ieri va oltre il risultato | Chivu dovrà stare attento a quel campanello d’allarme
Inter News 24 . Ecco di che si tratta. L’Inter si porta a casa tre punti d’oro da Verona, ma la cosa migliore della trasferta non è il risultato in sé. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, il successo per 2-1 al Bentegodi, arrivato su un rocambolesco autogol di Martin Frese al 95?, è importante perché i nerazzurri hanno dimostrato di saper vincere una partita “sporca”, sporchissima. Se spesso in passato la squadra di Cristian Chivu si è specchiata nella sua stessa bellezza, al Bentegodi ha prevalso la fatica, la sofferenza e una buona dose di fortuna. 🔗 Leggi su Internews24.com
