Verona Inter la reazione euforica di Chivu all’autogol di Frese – VIDEO

Inter News 24 Verona Inter, la reazione euforica di Chivu all’autogol di Frese che ha regalato la vittoria. Le immagini fanno già il gir del web- VIDEO. Un’esultanza da calciatore, quasi a dimenticare il ruolo istituzionale della panchina. La vittoria dell’Inter al Bentegodi, arrivata al 95? grazie a un rocambolesco autogol di Martin Frese, ha scatenato la gioia incontenibile di Cristian Chivu. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico romeno è diventato un “magma indistinto di personalità”, unendo il capo, l’amico e il tifoso in un unico gesto liberatorio. Dopo essersi assicurato di aver visto bene, Chivu ha preso in braccio con tutte le forze il difensore Alessandro Bastoni sotto la pioggia battente, per poi lanciarsi in una scivolata sull’erba, festeggiando insieme ai suoi giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

