Verona Inter il turnover di Chivu non convince a pieno | i titolari restano indispensabili

Con un calendario sempre più fitto tra campionato e coppe, Cristian Chivu ha deciso di applicare un ampio turnover nella trasferta di Verona. L'allenatore rumeno dell' Inter ha optato per un undici iniziale privo di diversi titolari, una scelta comprensibile per gestire le energie ma che non ha prodotto i risultati sperati. Con la gara bloccata sull'1-1, il tecnico è stato costretto a correre ai ripari inserendo dalla panchina elementi chiave come Nicolò Barella, Denzel Dumfries e Federico Dimarco, il cui ingresso ha cambiato l'inerzia della partita.

