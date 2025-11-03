Verona Inter i nerazzurri restano in lotta per lo Scudetto Il merito è di un fattore in particolare

Inter News 24 Inter, successo al Bentegodi con un autogol nel finale: Chivu resta in scia del Napoli grazie ad un fattore specifico. L’ Inter di Cristian Chivu torna da Verona con tre punti fondamentali per la lotta scudetto. Nonostante una prestazione al di sotto delle aspettative, i nerazzurri hanno saputo imporsi 2-1 al Bentegodi, in una gara resa difficile dal campo pesante e dall’ottima organizzazione del Verona di Paolo Zanetti, squadra compatta e abile nel chiudere ogni spazio. I nerazzurri, reduci da un periodo intenso tra campionato e coppe, hanno iniziato con decisione: nei primi dieci minuti hanno sfiorato il vantaggio in due occasioni, prima di sbloccare il match con una splendida rete del centrocampista polacco Piotr Zielinski, classe 1994, che ha concretizzato uno schema da calcio d’angolo con un tiro preciso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Verona Inter, i nerazzurri restano in lotta per lo Scudetto. Il merito è di un fattore in particolare

