Verona Inter è la classica partita che svolta la stagione Cosa pensa Chivu della vittoria in extremis di ieri

Verona Inter: la vittoria in extremis al Bentegodi accende la corsa scudetto dei nerazzurri. E' la sfida che può svoltare la stagione della Beneamata. Il giorno dopo la vittoria sul Verona, arrivata nel recupero e con un pizzico di fortuna, l'analisi de Tuttosport si concentra su Cristian Chivu, tecnico dell' Inter, e sulla portata psicologica di un successo ottenuto in condizioni difficili. Per il tecnico rumeno, 44 anni, quello del Bentegodi è uno di quei giorni che possono segnare una stagione. Non solo per i tre punti conquistati, ma per la modalità con cui sono arrivati: una gara complicata, giocata sotto la pioggia, decisa da un'autorete allo scadere, dopo aver rischiato anche l'inferiorità numerica.

