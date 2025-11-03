Inter News 24 Verona Inter, Chivu torna al Bentegodi e conquista tre punti pesantissimi sotto la pioggia. I nerazzurri vincono dopo un finale rocambolesco. Cristian Chivu, allenatore rumeno dell’ Inter, ha ritrovato il sorriso in uno stadio che, quindici anni fa, gli aveva lasciato un ricordo drammatico. Al Bentegodi di Verona, lo stesso terreno di gioco dove nel 2010 rischiò la vita dopo uno scontro fortuito con l’ex attaccante del Chievo Sergio Pellissier, il tecnico nerazzurro è tornato da protagonista, centrando una vittoria fondamentale per il cammino in campionato. La partita contro il Verona è stata tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Verona Inter, Chivu torna al Bentegodi e conquista tre punti su un terreno per lui molto significativo. Il ricordo