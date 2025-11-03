Verona Inter Chivu salvato dal colpo di fortuna | l’impressione è che sui nerazzurri abbia inciso un fattore

Inter News 24 . L’analisi del Corriere dello Sport. Un colpo di fortuna, o di sfortuna, guardandola dalla parte del Verona. Solo così l’ Inter è riuscita a sbancare il Bentegodi, conquistando tre punti d’oro al termine di una prestazione tutt’altro che brillante. La squadra di Cristian Chivu è apparsa meno lucida del solito e ha dovuto fare i conti con l’organizzazione difensiva e la grinta della squadra guidata da Paolo Zanetti. Per lunghi tratti della ripresa, il capitano Lautaro Martínez e compagni sono andati ripetutamente a sbattere contro il muro gialloblù, trovando la vittoria solo nei minuti di recupero grazie a un rocambolesco autogol. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Verona Inter, Chivu salvato dal colpo di fortuna: l’impressione è che sui nerazzurri abbia inciso un fattore

