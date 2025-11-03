Verona celebra la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate in piazza Bra

Anche quest’anno Verona renderà omaggio ai valori di unità e sacrificio che hanno segnato la storia d’Italia. Martedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, la città ospiterà le tradizionali celebrazioni in piazza Bra, davanti al Monumento a Vittorio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

