Veroli inaugurato il percorso Cogitationis Iter Est
stato inaugurato questa mattina a Veroli il percorso “Cogitationis Iter Est”, un cammino di riflessione e memoria che attraversa il marciapiede di Parco della Rimembranza, dove 30 lastre commemorative accompagnano gli storici cipressi, simboli viventi del ricordo dei caduti.La cerimonia si è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Altre letture consigliate
Veroli – Inaugurato “Cogitationis Iter Est”, un percorso di memoria e rinascita lungo Parco della Rimembranza - facebook.com Vai su Facebook
Veroli – Inaugurato “Cogitationis iter est”, un percorso di memoria e rinascita lungo | tg24.info | tg24.info/veroli-inaugur… #Inaugurazione #percorsoCogitationisIterEst #prcodellarimembranza - X Vai su X
Parco della Rimembranza, inaugurato il percorso “Cogitationis Iter Est” - Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento di Giuseppe D’Onorio, che sedici anni fa immaginò il progetto ... Come scrive ciociariaoggi.it