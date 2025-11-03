Vernio uccise la madre a coltellate e incendiò la casa | è incapace di intendere

David Morganti, il ventiduenne che il 24 febbraio 2025, a Montepiano di Vernio in provincia di Prato, colpì con 50 coltellate la madre Anna Viliani, 60 anni, e poi si allontanò dopo aver dato fuoco alla casa, non è capace di intendere e di volere L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vernio, uccise la madre a coltellate e incendiò la casa: è incapace di intendere

