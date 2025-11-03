Venezuela Trump Se Maduro ha i giorni contati? Direi di sì | Usa esercitazioni di sbarco e infiltrazione dei Marines a Porto Rico

Il Comando Sud degli Usa: "Le forze statunitensi sono schierate nei Caraibi per contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezuela, Trump. "Se Maduro ha i giorni contati? Direi di sì" | Usa, esercitazioni di sbarco e infiltrazione dei Marines a Porto Rico

RaiAccessibilità. . Linea dura del Cremlino: per ora nessun incontro con Trump mentre continuano reciproci attacchi massicci fra Russi e Ucraini. Alta tensione fra Stati Uniti e Venezuela, affondate barche di Narcos, Mosca condanna l'uso eccessivo della forza - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela, #Trump nega di voler attaccare il Paese. Cosa sta succedendo - X Vai su X

Mentre Trump aumenta la pressione sul Venezuela, Maduro chiede aiuto a Putin - Con una lettera riservata il presidente venezuelano ha chiesto missili, radar e caccia alla Russia per rafforzare le difese contro Washington. Si legge su ilfoglio.it

Venezuela, la Russia è pronta a fornire armi all'"amico" Maduro. Nuova tensione con gli Usa di Trump - Dopo che il Venezuela ha richiesto assistenza a Russia, Cina e Iran a seguito delle tensioni con gli Usa, Alexei Zhuravlev, primo vicepresidente del Comitato di Difesa della Duma russa, ha evocato la ... Scrive affaritaliani.it

Venezuela, Maduro è sempre più isolato: la freddezza di Russia e Cina su missili e radar - Non sta trovando sostegno da Russia e Cina, ma neppure solidarietà dagli altri leader dell’America Latina. Come scrive ilmessaggero.it