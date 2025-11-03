Venezuela Trump | Non credo che attaccheremo Ma Maduro ha i giorni contati

La portaerei “Gerald Ford” incrocia nelle acque dei Caraibi accompagnata da altre tre navi da guerra, per un totale di 4mila militari a bordo, e per il momento Donald Trump ha inviato segnali contrastanti sul potenziale intervento degli Stati Uniti in Venezuela, minimizzando le preoccupazioni di una guerra imminente contro la nazione sudamericana ma affermando che i giorni del suo leader Nicolás Maduro sono contati. Le dichiarazioni del presidente, rilasciate ieri durante un’intervista alla Cbs, giungono mentre gli Stati Uniti stanno radunando unità militari nei Caraibi e hanno condotto numerosi attacchi contro presunte navi dedite al traffico di droga, uccidendo decine di persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

