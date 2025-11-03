Venezuela Trump | Non credo che attaccheremo Ma Maduro ha i giorni contati

Ilfattoquotidiano.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La portaerei “Gerald Ford” incrocia nelle acque dei Caraibi accompagnata da altre tre navi da guerra, per un totale di 4mila militari a bordo, e per il momento Donald Trump ha inviato segnali contrastanti sul potenziale intervento degli Stati Uniti in Venezuela, minimizzando le preoccupazioni di una guerra imminente contro la nazione sudamericana ma affermando che i giorni del suo leader Nicolás Maduro sono contati. Le dichiarazioni del presidente, rilasciate ieri durante un’intervista alla Cbs, giungono mentre gli Stati Uniti stanno radunando unità militari nei Caraibi e hanno condotto numerosi attacchi contro presunte navi dedite al traffico di droga, uccidendo decine di persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

venezuela trump non credo che attaccheremo ma maduro ha i giorni contati

© Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, Trump: “Non credo che attaccheremo. Ma Maduro ha i giorni contati”

Contenuti che potrebbero interessarti

Venezuela: Trump esclude attacco, ma 'i giorni di Maduro sono contati' - Donald Trump ha inviato segnali contrastanti sul potenziale intervento degli Stati Uniti in Venezuela, minimizzando ... Come scrive iltempo.it

venezuela trump credo attaccheremo«Attaccheremo in Venezuela»: l'annuncio di Trump sui narcos e la strategia dietro la «guerra alla droga» - Trump ha annunciato l'intenzione di attaccare i narcotrafficanti anche sul suolo venezuelano, e ordinato l'invio di una portaerei nell'area. Secondo corriere.it

venezuela trump credo attaccheremoVenezuela, «Imminente l'attacco alle basi dei narcos». Trump frena. Ma Maduro avrebbe chiesto aiuto a Putin - Nel mirino il cartello Soles, secondo Washington legato direttamente al regime di Nicolas Maduro ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Trump Credo Attaccheremo