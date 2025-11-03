Venezuela Trump | Maduro ha i giorni contati

Venti di guerra nei Caraibi, dove si sta assistendo a un grosso dispiegamento militare da parte degli Stati Uniti nelle acque al largo del Venezuela. Mentre la portaerei Uss Gerald Ford si avvicina alla regione e i Marines americani si addestrano a Porto Rico, il presidente americano Donald Trump torna a minacciare il leader di Caracas, Nicolas Maduro, accusato di favorire l’ingresso di stupefacenti negli Usa. “ I giorni di Maduro sono contati? Direi di sì, penso di sì”, ha detto Trump, intervistato dalla Cbs. “Dubito andremo in guerra, ma ci hanno trattato molto male”, ha aggiunto il leader della Casa Bianca, senza invece rispondere specificamente a una domanda su possibili attacchi al Venezuela. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, Trump: “Maduro ha i giorni contati”

Scopri altri approfondimenti

RaiAccessibilità. . Linea dura del Cremlino: per ora nessun incontro con Trump mentre continuano reciproci attacchi massicci fra Russi e Ucraini. Alta tensione fra Stati Uniti e Venezuela, affondate barche di Narcos, Mosca condanna l'uso eccessivo della forza - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela, #Trump nega di voler attaccare il Paese. Cosa sta succedendo - X Vai su X

Trump: "Maduro ha i giorni contati". Russia e Iran in soccorso del Venezuela: rischio Terza Guerra Mondiale - Lo ha detto Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, replicando a una domanda in un'intervista con la Cbs, durante ... affaritaliani.it scrive

Mentre Trump aumenta la pressione sul Venezuela, Maduro chiede aiuto a Putin - Con una lettera riservata il presidente venezuelano ha chiesto missili, radar e caccia alla Russia per rafforzare le difese contro Washington. Si legge su ilfoglio.it

Venezuela, la Russia è pronta a fornire armi all'"amico" Maduro. Nuova tensione con gli Usa di Trump - Dopo che il Venezuela ha richiesto assistenza a Russia, Cina e Iran a seguito delle tensioni con gli Usa, Alexei Zhuravlev, primo vicepresidente del Comitato di Difesa della Duma russa, ha evocato la ... affaritaliani.it scrive