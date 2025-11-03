Venezuela Trump | Maduro ha i giorni contati dispiegati 4000 soldati USA nei Caraibi Caracas si affida a Russia Cina e Iran
La tensione tra Stati Uniti e Venezuela torna a salire. Washington dispiega la portaerei USS Gerald Ford e 4.000 militari nel Mar dei Caraibi, nel più grande movimento navale dai tempi della crisi di Cuba. Il Pentagono parla di operazione antidroga, ma il messaggio politico a Maduro è evidente: Cara. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
