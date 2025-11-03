Venezuela Trump ha detto che Maduro ha i giorni contati

Ci sono segnali contrastanti sulla possibilità di un intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela. In un’intervista a 60 Minutes sulla Cbs, Donald Trump ha escluso un conflitto imminente («Ne dubito. Non credo») ma, alla domanda se i giorni di Nicolás Maduro alla guida del Paese fossero contati, ha risposto: «Direi di sì. Penso di sì». Le sue parole arrivano mentre il Pentagono sta conducendo una campagna militare contro imbarcazioni sospettate di traffico di droga, che ha già causato decine di morti nelle scorse settimane. Parallelamente, la Casa Bianca ha autorizzato delle operazioni segrete della Ci a in Venezuela. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Venezuela, Trump ha detto che Maduro ha i giorni contati

