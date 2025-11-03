Donald Trump ha parlato con i giornalisti a bordo dell’Air Force One mentre volava dalla Florida alla Joint Base Andrews, nel Maryland, vicino a Washington, DC. Alla domanda se ci fossero piani per colpire il Venezuela, Trump ha criticato duramente il governo Maduro e ha affermato che il Paese ha inviato negli Stati Uniti “migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di persone dalle prigioni, dagli istituti psichiatrici, tossicodipendenti “. I suoi commenti arrivano il giorno dopo che l’esercito americano ha effettuato un altro attacco letale contro presunti trafficanti di droga nel Mar dei Caraibi, come annunciato sabato dal segretario alla Difesa Pete Hegseth. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, Trump ai cronisti: "Se pianifico un attacco? Non lo vengo di certo a dire a voi"