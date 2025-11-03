Venezuela il leader dell' opposizione appoggia Donald Trump | I venezuelani sostongono il suo sforzo contro il narcotraffico

Il Comando Sud degli Usa: "Le forze statunitensi sono schierate nei Caraibi per contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezuela, il leader dell'opposizione appoggia Donald Trump: "I venezuelani sostongono il suo sforzo contro il narcotraffico"

Altri contenuti sullo stesso argomento

#appello Maria Corina Machado, Premio Nobel per la Pace 2025, invoca l'escalation militare per rimuovere il regime venezuelano di Nicolás Maduro. La leader dell'opposizione, alla quale proprio Maduro impedì di potersi candidare alle elezioni del 2024, è c - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Nobel per la #pace a #MariaCorinaMachado, leader opposizione regime #Maduro #10ottobre #Tv2000 #Venezuela @tg2000it - X Vai su X

Venezuela, Trump nega di voler attaccare il Paese. Cosa sta succedendo - Rispondendo a chi gli chiedeva se stesse considerando un attacco in Venezuela, il presidente degli Stati Uniti ha risposto con un secco "no". Da tg24.sky.it

Venezuela, la leader dell'opposizione: "Viviamo la più grande crisi migratoria globale" - È soprannominata la "dama de acero", la signora d'acciaio: Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana, si batte a viso aperto contro il regime di Maduro, che costringe milioni di ... Riporta tgcom24.mediaset.it

Machado, 'i venezuelani sostengono il presidente Trump' - In un'intervista a Fox News, la leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025 María Corina Machado ha affermato che la maggioranza dei suoi connazional ... Lo riporta msn.com