Venezuela il leader dell' opposizione appoggia Donald Trump | I venezuelani sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico

Il Comando Sud degli Usa: "Le forze statunitensi sono schierate nei Caraibi per contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezuela, il leader dell'opposizione appoggia Donald Trump: "I venezuelani sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico"

