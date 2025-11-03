Venezuela il leader dell' opposizione appoggia Donald Trump | I venezuelani sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico

Il Comando Sud degli Usa: "Le forze statunitensi sono schierate nei Caraibi per contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Venezuela, il leader dell'opposizione appoggia Donald Trump: "I venezuelani sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico"

Venezuela, il leader dell'opposizione appoggia Donald Trump: "I venezuelani sostongono il suo sforzo contro il narcotraffico" - Continua senza esclusione di colpi lo scontro tra il presidente Usa Donald Trump e quello del Venezuela Nicholas Maduro. msn.com scrive

