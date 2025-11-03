Venezia a Napoli Il cinema esteso fa tappa al Partenio di Avellino con Hiedra di Ana Cristina Barragán

Il Cinema Partenio accende i riflettori sulla quindicesima edizione di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, la rassegna ideata e diretta da Antonella Di Nocera in collaborazione con la Biennale di Venezia e l’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. In proiezione, Hiedra, il nuovo e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it