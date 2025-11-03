Vendono un' auto online ma spariscono con i soldi scoperti dai carabinieri

Viterbotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Truffa online ai danni di una donna di Oriolo Romano. Aveva deciso di acquistare un'auto rispondendo a un annuncio su una piattaforma di e-commerce ma, dopo aver versato l'acconto e una seconda rata di pagamento del prezzo pattuito, con la promessa di formalizzare il passaggio di proprietà il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

