Vendono un' auto online ma spariscono con i soldi scoperti dai carabinieri
Truffa online ai danni di una donna di Oriolo Romano. Aveva deciso di acquistare un'auto rispondendo a un annuncio su una piattaforma di e-commerce ma, dopo aver versato l'acconto e una seconda rata di pagamento del prezzo pattuito, con la promessa di formalizzare il passaggio di proprietà il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
