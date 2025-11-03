Vendita della Viterbese Camilli | Da Salaris documenti incompleti Se i debiti sono troppi non compro

La Viterbese attraversa un momento delicato. Sul campo le sconfitte cominciano a pesare (l'ultima quella di domenica scorsa contro il Pomezia per 1 a 0, con strascichi pesanti non solo in classifica: 12esimo posto) ma anche nell'ambiente gialloblù. Fuori dal rettangolo di gioco, poi, il malumore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

