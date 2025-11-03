Vendi la Lazio Stalking e minacce contro Lotito 5 tifosi indagati

La procura di Roma e i carabinieri di via In Selci stanno indagando su una serie di pressioni che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha ricevuto negli ultimi mesi. Chiamate e messaggi ai suoi cellulari, con un messaggio chiaro: “Vendi la Lazio, ti veniamo a prendere”.Missive inviate a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Serie A Enilive | Lazio-Cagliari, la vendita dei tagliandi Tutte le info! Vai su Facebook

Stalking e minacce a un collega. Un 35enne finisce in carcere dopo aver violato tutti i divieti - Nonostante divieti e misure cautelari varie non ha mai interrotto i suoi atti persecutori nei confronti di un collega di lavoro. Segnala ilrestodelcarlino.it

Stalking e minacce alla ex: "Tu pagherai, ti ammazzo". Divieto di avvicinamento - La vittima si è ritrovata le gomme dell’auto forate dopo la fine della relazione . Come scrive ilgiorno.it

Minacce e stalking alla sua ex A processo pubblico ufficiale - Al via ieri, con l’acquisizione delle prove e delle liste testi, il dibattimento per l’ex comandante della Locale di Sirmione, imputato di minacce, porto abusivo della pistola d’ordinanza e stalking ... Si legge su ilgiorno.it