Velasco verso Los Angeles 2028 | Ho fatto una proposta a Egonu Sylla Danesi e Orro

A margine della cerimonia per i Collari d'Oro, Julio Velasco ha parlato dei prossimi progetti con la Nazionale femminile di pallavolo in vista, prima dei Giochi del Mediterraneo, poi delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Velasco verso Los Angeles 2028: "Ho fatto una proposta a Egonu, Sylla, Danesi e Orro"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

VELASCO E LA PAURA DI TUO FIGLIO Questa mattina mi sono imbattuto in nell’intervista di Velasco al Festival dello Sport di Trento. Intervistato da Rachele Sangiuliano ha detto: “È normale che le giocatrici (io aggiungo i figli) in una finale mondiale abbi - facebook.com Vai su Facebook

Velasco e De Giorgi saranno CT dell’Italvolley fino a Los Angeles 2028: ufficiali i rinnovi - Ferdinando De Giorgi e Julio Velasco saranno CT rispettivamente dell'Italia maschile e femminile di pallavolo almeno fino al 2028, quando sono in programma le Olimpiadi di Los Angeles. Da fanpage.it

Velasco rinnova: «Allenerò l'Italvolley femminile fino alle Olimpiadi del 2028» - Il ct della Nazionale italiana di volley femminile ha annunciato il rinnovo sulla panchina ... ilmessaggero.it scrive

Ufficiale: Velasco e De Giorgi c.t. dell'Italia fino a Los Angeles 2028 - Ferdinando De Giorgi e Julio Velasco hanno firmato il rinnovo di contratto come commissari tecnici rispettivamente dell'Italia maschile e ... Riporta gazzetta.it