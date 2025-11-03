Velasco su Sinner | Il no alla Davis? Sa prendere le sue decisioni

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A margine della cerimonia per i Collari d'Oro, Julio Velasco, ct della Nazionale femminile di pallavolo, ha detto la sua sulla decisione di Jannik Sinner di non partecipare alle Finals di Coppa Davis 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

velasco su sinner il no alla davis sa prendere le sue decisioni

© Gazzetta.it - Velasco su Sinner: "Il no alla Davis? Sa prendere le sue decisioni"

News recenti che potrebbero piacerti

Velasco 'no di Sinner alla Davis? Sa prendere le sue decisioni' - E' il giocatore di uno sport individuale e non di squadra. ansa.it scrive

velasco sinner no davisSinner dice no alla Davis, ed è subito polemica: ecco chi lo difende e chi lo attacca - Sinner, attualmente impegnato a Vienna e reduce dall'esibizione milionaria di Riad, ha spiegato la sua scelta citando la necessità di ottimizzare la ... Come scrive ilsecoloxix.it

velasco sinner no davisSinner dice no all'Italia, non giocherà la Davis: 'Scelta difficile, già vinta due volte' - Stavolta abbiamo deciso così con il mio team": Jannik Sinner spiega con queste parole il suo 'no' alle Finals 8 di ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Velasco Sinner No Davis