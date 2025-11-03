Velasco su Sinner | Il no alla Davis? Sa prendere le sue decisioni

A margine della cerimonia per i Collari d'Oro, Julio Velasco, ct della Nazionale femminile di pallavolo, ha detto la sua sulla decisione di Jannik Sinner di non partecipare alle Finals di Coppa Davis 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Velasco su Sinner: "Il no alla Davis? Sa prendere le sue decisioni"

News recenti che potrebbero piacerti

L'incontro costruttivo, a Verona, tra il CT della Nazionale Italiana femminile di pallavolo, Julio Velasco, e la Nazionale Italiana di Rugby di Gonzalo Quesada Il CT dell'ItalRugby ha anche aggiunto: "La presenza di Velasco è una grande opportunità per il - facebook.com Vai su Facebook

"#Velasco" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Velasco 'no di Sinner alla Davis? Sa prendere le sue decisioni' - E' il giocatore di uno sport individuale e non di squadra. ansa.it scrive

Sinner dice no alla Davis, ed è subito polemica: ecco chi lo difende e chi lo attacca - Sinner, attualmente impegnato a Vienna e reduce dall'esibizione milionaria di Riad, ha spiegato la sua scelta citando la necessità di ottimizzare la ... Come scrive ilsecoloxix.it

Sinner dice no all'Italia, non giocherà la Davis: 'Scelta difficile, già vinta due volte' - Stavolta abbiamo deciso così con il mio team": Jannik Sinner spiega con queste parole il suo 'no' alle Finals 8 di ... Come scrive ansa.it