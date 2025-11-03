Vela calma piatta a Palermo Assegnati i titoli italiani nelle classi olimpiche
Dopo tre giornate di regate con vento medio-leggero e condizioni meteo perturbate, c’era grande attesa per il day-4 dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2025 di vela. Purtroppo però la domenica a Palermo si è rivelata infruttuosa per gli organizzatori, che si sono dovuti arrendere al sole e soprattutto al poco vento annullando tutte le prove in programma nell’ultimo giorno del CICO. Classifiche invariate dunque rispetto a ieri, ma il numero di regate svolte da giovedì a sabato è stato sufficiente per poter assegnare tutti i titoli nazionali. Tra i Nacra 17 hanno trionfato i vice-campioni del mondo in carica Gianluigi UgoliniMaria Giubilei davanti a Federico Figlia di GranaraCaterina Sedmak e Margherita PorroAndrea Spagnolli. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Day 3 al di Palermo Qui l’album completo ? bit.ly/flickr-fiv @martina_ors Edison Next #CICOEdisonNext2025 | #EdisonNext | #AmaLaVela - X Vai su X
Poltrone Relax Uniche: Realizzate con Vele di Barche Dismesse! Scopri la Poltrona Cunningham, ispirata all’occhiello in nautica che permette di regolare l’inferitura della vela. evoluzione della poltrona Tack, ora con eleganti braccioli, struttura in compensat - facebook.com Vai su Facebook
La grande barca a vela affondata vicino a Palermo - Al largo di Porticello, una frazione del comune di Santa Flavia, a est di Palermo, stanno andando avanti le ricerche delle persone disperse a causa dell’affondamento di una grande barca a vela con ... Riporta ilpost.it
Barca a vela affonda a Palermo a causa di una tromba d’aria: recuperato un cadavere, sei persone disperse. Aperta un’inchiesta - Una burrasca improvvisa e violentissima con la forza di ribaltare una barca a vela di ben 56 metri. Scrive ilfattoquotidiano.it
Barca a vela affonda a Palermo: travolta da una tromba d'aria, 7 dispersi e ricerche disperate. Salvato un bimbo di un anno - Dramma nel palermitano, dove a causa del maltempo che si è abbattuto sulla zona una barca a vela di circa 50 metri con 22 persone a bordo è affondata, intorno alle 5 del mattino di oggi, lunedì 19 ... Secondo corriereadriatico.it