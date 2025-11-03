vela calma piatta a palermo assegnati i titoli italiani nelle classi olimpiche

Dopo tre giornate di regate con vento medio-leggero e condizioni meteo perturbate, c’era grande attesa per il day-4 dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2025 di vela. Purtroppo però la domenica a Palermo si è rivelata infruttuosa per gli organizzatori, che si sono dovuti arrendere al sole e soprattutto al poco vento annullando tutte le prove in programma nell’ultimo giorno del CICO. Classifiche invariate dunque rispetto a ieri, ma il numero di regate svolte da giovedì a sabato è stato sufficiente per poter assegnare tutti i titoli nazionali. Tra i Nacra 17 hanno trionfato i vice-campioni del mondo in carica Gianluigi UgoliniMaria Giubilei davanti a Federico Figlia di GranaraCaterina Sedmak e Margherita PorroAndrea Spagnolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

