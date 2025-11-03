Vaticano Newman patrono della Pontificia Università Urbaniana

San John Henry Newman diventa patrono della Pontificia Università Urbaniana. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

VATICANO - Leone XIV proclama Patrono della Pontificia Università Urbaniana San John Henry Newman, Dottore della Chiesa - Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il Santo inglese John Henry Newman, proclamato da Papa Leone XIV Dottore della Chiesa in occasione della recente Solennità di Tutti i Santi, sarà da oggi il Santo ... Si legge su fides.org

Leone XIV: proclama San John Henry Newman patrono della Pontificia Università Urbaniana - Papa Leone XIV ha proclamato san John Henry Newman patrono della Pontificia Università Urbaniana. Lo riporta agensir.it

vaticano newman patrono pontificiaPapa Leone proclama Dottore della Chiesa e patrono degli educatori il cardinale Newman (e ricorda la «storica preghiera» con re Carlo) - Il pontefice ha proclamato Dottore il teologo anglicano passato al cattolicesimo, alla presenza dell'arcivescovo di York, Stephen Cottrell e del v ... Scrive corriere.it

