Vaticano Newman patrono della Pontificia Università Urbaniana

San John Henry Newman diventa patrono della Pontificia Università Urbaniana. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vaticano, Newman patrono della Pontificia Università Urbaniana

VATICANO - Leone XIV proclama Patrono della Pontificia Università Urbaniana San John Henry Newman, Dottore della Chiesa - Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il Santo inglese John Henry Newman, proclamato da Papa Leone XIV Dottore della Chiesa in occasione della recente Solennità di Tutti i Santi, sarà da oggi il Santo ... Si legge su fides.org

Papa Leone proclama Dottore della Chiesa e patrono degli educatori il cardinale Newman (e ricorda la «storica preghiera» con re Carlo) - Il pontefice ha proclamato Dottore il teologo anglicano passato al cattolicesimo, alla presenza dell'arcivescovo di York, Stephen Cottrell e del v ... Scrive corriere.it