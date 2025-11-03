Vasto torna a essere protagonista della pagina social dell' Arma dei carabinieri
Vasto torna a essere protagonista dei canali social ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Ogni giorno, infatti, le pagine pubblicano scatti con i mezzi a disposizione dei militari, valorizzando alcuni degli scorci più belli d'Italia.Qualche giorno fa, è toccato a Vasto, dopo il successo dell'alba. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
