Vannacci torna sui canti fascisti | Siamo nel campo delle opinioni

"C'è una piccola Italia, sempre la stessa, che si indigna per un canto del Ventennio come se stesse per ripartire la Marcia su Roma. Poi c'è la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 16153 del 2024 ricorda una cosa ovvia ma volutamente dimenticata: il diritto penale non punisce la nostalgia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Vannacci: "Inni al Duce in sede FdI a Parma? Non vado a origliare in casa d'altri" - Il generale all'Adnkronos: "Non mi pare siamo di fronte a reati, come dice la sentenza della Cassazione" Della vicenda dei cori fascisti e degli inni a Mussolini nella sede di Fratelli d'Italia di Par ... Secondo msn.com