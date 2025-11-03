Vannacci torna sui canti fascisti | Siamo nel campo delle opinioni

Parmatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"C'è una piccola Italia, sempre la stessa, che si indigna per un canto del Ventennio come se stesse per ripartire la Marcia su Roma. Poi c'è la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 16153 del 2024 ricorda una cosa ovvia ma volutamente dimenticata: il diritto penale non punisce la nostalgia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

vannacci torna canti fascisti“Cori fascisti nella sede FdI? Non origlio a casa degli altri”: Vannacci stronca la sinistra - Il Generale Roberto Vannacci ha commentato a modo suo il recente episodio fuori dalla sede di Fratelli d'Italia a Parma. Riporta newsmondo.it

vannacci torna canti fascistiCori fascisti a Parma nella sede FdI, Vannacci contro chi ha girato il video: "Non origlio in casa d'altri" - Vannacci ha commentato il video con i cori fascisti nella sede FdI a Parma: attacco del vicesegretario della Lega a chi ha registrato il filmato. Come scrive virgilio.it

vannacci torna canti fascistiVannacci: "Inni al Duce in sede FdI a Parma? Non vado a origliare in casa d'altri" - Il generale all'Adnkronos: "Non mi pare siamo di fronte a reati, come dice la sentenza della Cassazione" Della vicenda dei cori fascisti e degli inni a Mussolini nella sede di Fratelli d'Italia di Par ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vannacci Torna Canti Fascisti