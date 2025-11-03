Vandali in azione in via Einaudi imbrattati condominio e automobili
Auto e interni di un condominio imbrattati da tre ragazzini nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 novembre. E' quanto accaduto in via Einaudi, nei pressi del liceo artistico musicale coreutico “Misticoni Bellisario”. A darne notizia sono gli stessi cittadini, attraverso la pagina Facebook Pescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
