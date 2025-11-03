Van Bommel papà dal cuore d’oro! Rifiuta queste quattro squadre per restare accanto al figlio attaccante del Psv reduce da un brutto infortunio al crociato

Van Bommel papà dal cuore d'oro! L'ex centrocampista del Milan ha rifiutato quattro proposte importanti per restare accanto al figlio Mark van Bommel, l'allenatore olandese di 48 anni, ha sorprendentemente rifiutato quattro proposte da club importanti, inclusi i giganti scozzesi del Celtic e tre squadre di spicco dal Medio Oriente.

