Valtur | Three games pack per le gare interne contro Cento Mestre e Pesaro

BRINDISI - La squadra biancoazzurra è tornata alla vittoria, trascinata anche da un pubblico sempre presente e rumoroso al PalaPentassuglia. La fase iniziale del cammino stagionale è ancora tutta da scrivere, la fase più calda tra turni infrasettimanali e big match in programma è alle porte.A. 🔗 Leggi su Today.it