Valsa Group le potenzialità ci sono tutte Ma Perugia è ancora un gradino sopra

VALSA GROUP MODENA 1 SIR SUSA SCAI PERUGIA 3 (20-25 25-18 20-25 20-25) Modena: Buchegger 14, Tizi-Oualou 9, Davyskiba 8, Porro 12, Mati 1, Sanguinetti 7, Perry (L), Bento 1, Ikhbayri 7, Giraudo, Anzani 4, Massari ne, Tauletta ne, Federici (L2) ne. All. Giuliani. Perugia: Ben Tara 12, Giannelli 2, Ishikawa 9, Semeniuk 9, Russo 7, Loser 11, Colaci (L), Solé, Dzavoronok, Plotnytskyi 2, Cvanciger ne, Argilagos ne, Crosato ne, Gaggini (L2) ne. All. Lorenzetti. Arbitri: Cesare e Giardini. Note: spettatori 4800. Durata set: 27’, 26’, 25’, 30’. Tot: 1h48. Modena: ace 8, bs 28, muri 7, errori totali 41. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valsa Group, le potenzialità ci sono tutte. Ma Perugia è ancora un gradino sopra

