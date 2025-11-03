Valpolcevera il Municipio ribadisce la richiesta di interventi urgenti sulla viabilità

Genovatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VALPOLCEVERA: IL MUNICIPIO RIBADISCE LA NECESSITÀ DI INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITÀIl Municipio Valpolcevera, in seguito anche all'ultima seduta della commissione municipale alla quale ha partecipato l'assessore comunale Emilio Robotti, ribadisce la necessità di intervenire con urgenza per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

