Valorizzare merito e competenze | presentazione del libro di Annatonia Margiotta

GALATINA - Mercoledì 5 novembre, alle ore 18.30, presso la sala Celestino Contaldo del Palazzo della Cultura di Galatina, sarà presentato il volume “Valorizzare merito e competenze. Gli obiettivi di un’onirica Agenda Onu 2080” di Annatonia Margiotta, edito da Edizioni dal Sud.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

