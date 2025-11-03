Valorizzare merito e competenze | presentazione del libro di Annatonia Margiotta
GALATINA - Mercoledì 5 novembre, alle ore 18.30, presso la sala Celestino Contaldo del Palazzo della Cultura di Galatina, sarà presentato il volume “Valorizzare merito e competenze. Gli obiettivi di un’onirica Agenda Onu 2080” di Annatonia Margiotta, edito da Edizioni dal Sud.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
