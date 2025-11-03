megabox 1 chieri 3 (25-19, 15-25, 23-25, 22-25) MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Omoruyi 11, Candi 3, Bici 18, Giovannini 7, Butigan 9, Bartolucci 5; De Bortoli (L), Feduzzi, Stoyanova, Lázaro, Ungureanu 2, Thokbuom 3. N.e. Carletti, Mitkova. All. Pistola. REALE MUTUA FENERA CHIERI: Kunzler 15, Gray 7, Németh 3, Nervini 18, Cekulaev 10, Van Aalen 2; Spirito (L), Dambrink 15, Bah 2, Lotti, Antunovic. N.e. Ferrarini, Bonafede (L), Alberti. All. Negro. ARBITRI: Caretti e Armandola. NOTE – Spettatori 813. Durata set: 29’, 22’, 30’, 29’. La Megabox si fa superare alla distanza da un Chieri con maggiori soluzioni di gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vallefoglia si fa superare alla distanza da Chieri