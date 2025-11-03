Valanga travolge campo base degli alpinisti in Nepal | un italiano tra i sette morti altri 4 scalatori feriti

La valanga si è abbattuta sul campo base del gruppo di scalatori uccidendo sette persone tra cui due guide nepalesi e cinque cittadini stranieri. Si tratta dunque di una spedizione differente da quella al monte Panbari, sempre in Nepal, dove risultano dispersi altri due alpinisti italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

